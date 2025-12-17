Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

Clima diario

Hoy en San Luis, el clima se presentará con condiciones principalmente nubladas durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7.5°C como mínima y alcanzarán los 17.7°C en su punto máximo. El viento soplará a una velocidad media de 22 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frescura en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, se espera que las condiciones climáticas continúen siendo nubosas, sin indicios de precipitaciones significativas. Las temperaturas máximas alcanzarán cerca de 17.7°C, proporcionando una sensación moderada en el ambiente. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 66%, mientras que los vientos seguirán a 22 km/h, garantizando una brisa constante durante el transcurso del día. Para aquellos interesados en actividades al aire libre, es recomendable llevarse una chaqueta ligera.