Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 17 de diciembre de 2025, 06:04

Hoy en San Luis, el clima se presentará con condiciones principalmente nubladas durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7.5°C como mínima y alcanzarán los 17.7°C en su punto máximo. El viento soplará a una velocidad media de 22 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frescura en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, se espera que las condiciones climáticas continúen siendo nubosas, sin indicios de precipitaciones significativas. Las temperaturas máximas alcanzarán cerca de 17.7°C, proporcionando una sensación moderada en el ambiente. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 66%, mientras que los vientos seguirán a 22 km/h, garantizando una brisa constante durante el transcurso del día. Para aquellos interesados en actividades al aire libre, es recomendable llevarse una chaqueta ligera.