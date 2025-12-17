Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

Clima diario

Pronóstico del clima para esta mañana en Santa Cruz

Durante la mañana de este miércoles, se prevé un cielo parcialmente nuboso en Santa Cruz, con temperaturas mínimas alrededor de 3.4°C. Los vientos tendrán una velocidad media de 25 km/h, lo que provocará que la sensación térmica pueda descender ligeramente.

Es recomendable visitar un servicio de clima si planeas salir de casa temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche, el clima permanecerá parcialmente nuboso, mientras la temperatura máxima alcanzará los 7.3°C. Se anticipa que la velocidad del viento se mantenga constante, lo que evitará cambios bruscos en la sensación térmica. No se espera precipitación durante el día; sin embargo, mantenerse informado es clave para prepararse ante cualquier cambio climático imprevisto.

La humedad rondará el 80%, creando una atmósfera ligeramente húmeda. El sol saldrá a las 09:40 y se ocultará a las 17:34, definiendo claramente los límites de luz natural para el día.

Ten en cuenta que con las temperaturas bajas y el viento presente, se recomienda vestirse adecuadamente al salir.