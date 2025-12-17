Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

miércoles, 17 de diciembre de 2025, 06:04

Pronóstico del clima para esta mañana en Santa Cruz

Durante la mañana de este miércoles, se prevé un cielo parcialmente nuboso en Santa Cruz, con temperaturas mínimas alrededor de 3.4°C. Los vientos tendrán una velocidad media de 25 km/h, lo que provocará que la sensación térmica pueda descender ligeramente.

Es recomendable visitar un servicio de clima si planeas salir de casa temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche, el clima permanecerá parcialmente nuboso, mientras la temperatura máxima alcanzará los 7.3°C. Se anticipa que la velocidad del viento se mantenga constante, lo que evitará cambios bruscos en la sensación térmica. No se espera precipitación durante el día; sin embargo, mantenerse informado es clave para prepararse ante cualquier cambio climático imprevisto.

La humedad rondará el 80%, creando una atmósfera ligeramente húmeda. El sol saldrá a las 09:40 y se ocultará a las 17:34, definiendo claramente los límites de luz natural para el día.

Ten en cuenta que con las temperaturas bajas y el viento presente, se recomienda vestirse adecuadamente al salir.