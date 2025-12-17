Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

Clima diario

El estado del clima en Santa Fe hoy por la mañana

Este miércoles 17 de diciembre de 2025, el día comenzará en Santa Fe con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de alrededor de 7.9°C. La velocidad del viento estará rondando los 11 km/h, mientras que la humedad relativa se registrará a un nivel máximo del 85%, asegurando un ambiente algo húmedo durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, se presentará un ligero aumento de la temperatura, alcanzando un máximo esperado de 18.5°C. El cielo se mantendrá con intervalos de nubes, con una leve brisa proveniente del norte que generará vientos de hasta 21 km/h, creando una sensación térmica agradable para quienes decidan realizar actividades al aire libre. Para la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la medianoche.