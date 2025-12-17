Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

miércoles, 17 de diciembre de 2025, 06:04

El estado del clima en Santa Fe hoy por la mañana

Este miércoles 17 de diciembre de 2025, el día comenzará en Santa Fe con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de alrededor de 7.9°C. La velocidad del viento estará rondando los 11 km/h, mientras que la humedad relativa se registrará a un nivel máximo del 85%, asegurando un ambiente algo húmedo durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, se presentará un ligero aumento de la temperatura, alcanzando un máximo esperado de 18.5°C. El cielo se mantendrá con intervalos de nubes, con una leve brisa proveniente del norte que generará vientos de hasta 21 km/h, creando una sensación térmica agradable para quienes decidan realizar actividades al aire libre. Para la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la medianoche.