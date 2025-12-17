Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de diciembre de 2025

Pronóstico clima hoy

Esta mañana en Tierra del Fuego, el clima estará marcado por un cielo mayormente nublado, aunque con algunas aperturas de sol. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C, sugiriendo una sensación térmica bastante fría. Los vientos soplarán con una velocidad media de 17 km/h, contribuyendo a una sensación de mayor frescor. La humedad alcanzará el 96%, por lo que se recomienda salir abrigado y bien protegido del viento.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y noche, el panorama no cambiará significativamente, con cielos que seguirán nublados en su mayoría. Las temperaturas máximas alcanzarán los 2.9°C, haciendo que el ambiente continúe siendo fresco. La probabilidad de precipitación es baja, con apenas 0.1 mm de lluvia posible, por lo que no se esperan lluvias considerables. El viento alcanzará ráfagas máximas de 11 km/h, pero es probable que disminuya hacia la noche.