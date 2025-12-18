Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 18 de diciembre de 2025, 06:01

Hoy en Buenos Aires, el clima estará caracterizado por una mañana con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas oscilarán alrededor de los 5.6°C, ofreciendo una jornada inicial fresca. Los vientos soplarán a una velocidad media de 13 km/h, mientras que la humedad alcanzará un nivel del 92%. Estas condiciones sugieren que es un buen día para disfrutar al aire libre, siempre con una chaqueta ligera para las horas más frías.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y hacia la noche, el panorama no cambiará significativamente. Se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con la temperatura máxima alcanzando los 15.7°C. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente hasta los 16 km/h. Es importante considerar la humedad, que se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica menor. En resumen, un día típico de primavera que invita a actividades sin grandes preocupaciones climáticas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 07:37 y se ocultará a las 17:06. Esta información es valiosa para planificar cualquier actividad que dependa de la luz solar o simplemente para disfrutar de un amanecer o atardecer porteño.