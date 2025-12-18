Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Clima diario

Hoy en Buenos Aires, el clima estará caracterizado por una mañana con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas oscilarán alrededor de los 5.6°C, ofreciendo una jornada inicial fresca. Los vientos soplarán a una velocidad media de 13 km/h, mientras que la humedad alcanzará un nivel del 92%. Estas condiciones sugieren que es un buen día para disfrutar al aire libre, siempre con una chaqueta ligera para las horas más frías.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y hacia la noche, el panorama no cambiará significativamente. Se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con la temperatura máxima alcanzando los 15.7°C. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente hasta los 16 km/h. Es importante considerar la humedad, que se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica menor. En resumen, un día típico de primavera que invita a actividades sin grandes preocupaciones climáticas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 07:37 y se ocultará a las 17:06. Esta información es valiosa para planificar cualquier actividad que dependa de la luz solar o simplemente para disfrutar de un amanecer o atardecer porteño.