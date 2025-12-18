Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 18 de diciembre de 2025, 06:01

Pronóstico del tiempo para hoy en Catamarca

En Catamarca, se espera que el clima para este jueves presente cielos parcialmente nubosos con temperaturas mínimas de 6.4°C al amanecer, mientras que las máximas alcanzarán los 23.7°C durante el día. La humedad será notable a lo largo del día, por lo que se recomienda estar preparado para un ambiente algo húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y noche, el tiempo seguirá parcialmente nublado. Los vientos soplarán a un máximo de 16 km/h, manteniendo una brisa suave en la región. Se espera que las temperaturas permanezcan estables, asegurando un ambiente confortable para las actividades nocturnas.

Observaciones astronómicas

Este jueves, el sol saldrá a las 7:40 am y se pondrá a las 18:33 pm, ofreciendo un día con luz solar suficiente para disfrutar de actividades al aire libre.