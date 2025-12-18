Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

jueves, 18 de diciembre de 2025, 06:01

Pronóstico matutino en Chubut

Este jueves, el clima en Chubut iniciará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.3°C, mientras que la humedad estará en torno al 47%. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 8.5 m/s, haciendo que la sensación térmica probablemente sea más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Por la tarde, se espera que el cielo continúe con nubes dispersas, mientras que la temperatura máxima alcanzará aproximadamente los 14.7°C. Los vientos seguirán soplando con intensidad leve, manteniendo una velocidad de 17 km/h. Para la noche, se prevé una ligera disminución de la temperatura, cayendo nuevamente hacia los 10°C.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025

Hoy en Chubut, el amanecer está programado para las 8:49 am, mientras que el atardecer se producirá alrededor de las 5:51 pm, ofreciendo una jornada de luz diurna de alrededor de 9 horas.