Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Meteorología diaria

Pronóstico matutino en Chubut

Este jueves, el clima en Chubut iniciará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.3°C, mientras que la humedad estará en torno al 47%. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 8.5 m/s, haciendo que la sensación térmica probablemente sea más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Por la tarde, se espera que el cielo continúe con nubes dispersas, mientras que la temperatura máxima alcanzará aproximadamente los 14.7°C. Los vientos seguirán soplando con intensidad leve, manteniendo una velocidad de 17 km/h. Para la noche, se prevé una ligera disminución de la temperatura, cayendo nuevamente hacia los 10°C.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025

Hoy en Chubut, el amanecer está programado para las 8:49 am, mientras que el atardecer se producirá alrededor de las 5:51 pm, ofreciendo una jornada de luz diurna de alrededor de 9 horas.