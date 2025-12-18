Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Previsión meteorológica

Condiciones climáticas para la mañana

En la mañana de este jueves 18 de diciembre de 2025, el clima en Ciudad De Buenos Aires comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán entre los 8.6°C, proporcionando un ambiente fresco. A lo largo de la mañana, los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 8 km/h, favoreciendo una leve brisa que se sentirá en la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con un aumento gradual de la temperatura que llegará hasta los 16°C. Se espera que el cielo continúe mayormente nuboso, pero sin precipitaciones previstas. Al caer la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose cerca de los 14°C, con vientos que podrían alcanzar un máximo de 12 km/h, haciendo de la noche un momento ideal para actividades al aire libre si se prefiere un clima templado.