Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Clima diario

Hoy en la mañana en Córdoba el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso y la temperatura mínima rondará los 7.3°C. La sensación húmeda llegará hasta el 54%, con vientos suaves que podrían alcanzar hasta 12 km/h. Aunque no se esperan lluvias, el día se mantiene fresco con presiones de 1022.1 mb.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, el tiempo estará parcialmente nublado, con la máxima del día cerca de los 21.9°C. Se sentirá un aumento leve de humedad que llegarán hasta el 31%. Durante estas horas del día, los vientos podrían incrementar hasta 19 km/h. Aunque el pronóstico indica nubosidad, las probabilidades de lluvias son mínimas, creando condiciones agradables para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición a las 07:42 y se ocultará a las 18:21. Los interesados en observar el cielo nocturno disfrutarán de una luna visible desde las 17:38, aunque su desaparición ocurrirá a las 07:38 del día siguiente. Esta fase lunar añade un atractivo al paisaje de Córdoba durante la noche.