Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Clima Corrientes

Hoy en Corrientes, se prevé un clima clima moderado. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.2°C, mientras que las máximas se acercarán a los 18.8°C. La ciudad lucirá un cielo con nubosidad parcial, lo que favorecerá la presencia del sol de forma intermitente. La humedad estará en un nivel elevado del 94%, creando un ambiente húmedo a lo largo del día, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y noche, las condiciones del clima continuarán siendo similares. No se esperan grandes cambios en la temperatura, pues se mantendrá cercana a los 18.8°C. La velocidad del viento se moderará, con ráfagas que no superarán los 9 km/h, garantizando un ambiente tranquilo en la ciudad.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025: El amanecer sorprenderá a Corrientes con los primeros rayos solares a las 07:42, mientras que el atardecer despedirá el día a las 18:08. Estas franjas horarias invitan a disfrutar del día al aire libre, aprovechando la luz natural para diversas actividades.