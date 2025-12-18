Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 18 de diciembre de 2025, 06:02

Hoy en Entre Ríos, el clima presenta condiciones de partialmente nuboso. En las horas de la mañana, la temperatura mínima será de entorno a 7.8°C, no se prevé precipitaciones, por lo que será un buen momento para realizar actividades al aire libre. La humedad estará alrededor del 42%, ofreciendo una sensación térmica placentera. Los vientos soplarán con una velocidad media de 10 km/h desde el suroeste, lo que podrá contribuir a mantener el ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Durante la tarde y la noche, podremos observar un aumento de la temperatura, alcanzando los 17.2°C como máximos. El cielo continuará con intervalos nubosos pero bajo condiciones estables, sin señales de lluvias. La humedad se situará en torno al 42%, manteniendo el confort térmico. La velocidad del viento aumentará ligeramente hasta los 13 km/h.