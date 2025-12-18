Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Tiempo Formosa

Cómo estará el clima por la mañana

Esta mañana en Formosa, se anticipa un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas matutinas que rondarán los 7.9°C. La humedad será considerablemente alta, alcanzando un 96%. La velocidad del viento no será significativa, con una media de apenas 2.4 km/h, por lo que el clima será relativamente calmo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y la noche, el cielo seguirá presentando nubes dispersas. La temperatura alcanzará un máximo de 20.5°C, permitiendo disfrutar de una tarde agradable. Los vientos incrementarán su velocidad ligeramente, con ráfagas que podrían alcanzar los 17 km/h, dirección sudeste.

No se espera precipitación durante todo el día, lo que proporciona un respiro de lluvias a la región. La humedad se mantendrá elevada a lo largo de la jornada, contribuyendo a una sensación térmica húmeda.