Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Clima Diario

El clima para la mañana en Jujuy presentará un estado parcialmente nuboso. Se espera una mínima de 4.2°C, con vientos que soplarán a una velocidad media de 10 km/h. La humedad se mantendrá alrededor del 46%, proporcionando un ambiente fresco durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, las temperaturas ascenderán hasta un máximo de 18.4°C. El cielo continuará parcialmente cubierto, manteniendo la tónica del día. Los vientos mostrarán un leve incremento con rachas que pueden llegar a los 13 km/h. Se prevé una humedad del 85%, lo que podría hacer sentir el ambiente un poco más cargado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025

El amanecer en Jujuy está previsto para las 08:01 de la mañana, mientras que la puesta del sol será a las 18:41 de la tarde. Es momento de disfrutar de unas horas centradas de luz natural en medio de un día parcialmente nuboso.