Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

jueves, 18 de diciembre de 2025, 06:02

El clima para la mañana en Jujuy presentará un estado parcialmente nuboso. Se espera una mínima de 4.2°C, con vientos que soplarán a una velocidad media de 10 km/h. La humedad se mantendrá alrededor del 46%, proporcionando un ambiente fresco durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, las temperaturas ascenderán hasta un máximo de 18.4°C. El cielo continuará parcialmente cubierto, manteniendo la tónica del día. Los vientos mostrarán un leve incremento con rachas que pueden llegar a los 13 km/h. Se prevé una humedad del 85%, lo que podría hacer sentir el ambiente un poco más cargado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025

El amanecer en Jujuy está previsto para las 08:01 de la mañana, mientras que la puesta del sol será a las 18:41 de la tarde. Es momento de disfrutar de unas horas centradas de luz natural en medio de un día parcialmente nuboso.