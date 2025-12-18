Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

jueves, 18 de diciembre de 2025

Condiciones climáticas para hoy en la mañana

Hoy, el clima en Mendoza al comenzar el día contará con una temperatura mínima que ronda los 6.6°C. Las condiciones serán parcialmente nubosas, ideal para un paseo matutino, aunque no te olvides de abrigarte adecuadamente. La humedad será del 37% y los vientos alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Hacia la tarde y noche, se prevé que el tiempo continúe parcialmente nublado con una temperatura máxima que llegará a los 17.5°C. Los vientos podrían intensificarse hasta una velocidad de 13 km/h, así que te recomendamos llevar tu abrigo si piensas salir por la ciudad. La humedad relativa se mantendrá en torno al 37%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025

El sol aparecerá en el horizonte alrededor de las 08:05 horas, y se pondrá a las 18:35 horas, dando lugar a un día de luces y sombras muy particulares.