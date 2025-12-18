Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Predicción meteorológica

jueves, 18 de diciembre de 2025, 06:03

Hoy, el clima en Neuquén presenta características variadas. Por la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con algunas posibilidades de precipitación. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, según pronostican los expertos. Se espera que la humedad se sitúe en un promedio del 53%, lo que indica un ambiente relativamente seco. El viento soplará con una velocidad máxima de 13 km/h, siendo una jornada con brisas suaves.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Ya en la tarde y noche, el cielo continuará manteniendo un aspecto parcialmente nublado, ideal para quienes disfrutan de un clima moderado. Las temperaturas alcanzarán valores cercanos a los 17°C, mientras que la presencia del viento será más notable, con ráfagas que llegarán a los 17 km/h. A pesar de algunas nubes, la probabilidad de lluvia sigue siendo escasa, ofreciendo así una velada tranquila en términos de condiciones atmosféricas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025

En cuanto a los fenómenos astronómicos, el amanecer está previsto para las 08:47 y el atardecer a las 18:16, permitiendo disfrutar de jornadas más cortas a medida que nos acercamos al verano austral. La fase lunar para hoy mostrará una luna en cuarto menguante, siendo un detalle que puede interesar a los amantes del cielo nocturno.