Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Predicción meteorológica

Hoy, el clima en Neuquén presenta características variadas. Por la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con algunas posibilidades de precipitación. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, según pronostican los expertos. Se espera que la humedad se sitúe en un promedio del 53%, lo que indica un ambiente relativamente seco. El viento soplará con una velocidad máxima de 13 km/h, siendo una jornada con brisas suaves.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Ya en la tarde y noche, el cielo continuará manteniendo un aspecto parcialmente nublado, ideal para quienes disfrutan de un clima moderado. Las temperaturas alcanzarán valores cercanos a los 17°C, mientras que la presencia del viento será más notable, con ráfagas que llegarán a los 17 km/h. A pesar de algunas nubes, la probabilidad de lluvia sigue siendo escasa, ofreciendo así una velada tranquila en términos de condiciones atmosféricas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025

En cuanto a los fenómenos astronómicos, el amanecer está previsto para las 08:47 y el atardecer a las 18:16, permitiendo disfrutar de jornadas más cortas a medida que nos acercamos al verano austral. La fase lunar para hoy mostrará una luna en cuarto menguante, siendo un detalle que puede interesar a los amantes del cielo nocturno.