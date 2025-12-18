Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Clima del día

El pronóstico del tiempo para esta mañana en Río Negro

Durante la mañana de este jueves, el clima en Río Negro se presentará algo nublado. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 6.8°C mientras que el viento se hará presente con una velocidad máxima de 22 km/h. Te invitamos a seguir el clima para más detalles.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nublado. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 17.1°C y la humedad se situará alrededor del 62%.

Observaciones astronómicas: el sol saldrá a las 08:33 y se pondrá a las 17:51. La fase lunar se encuentra en una etapa de pleno crecimiento con el máximo de claridad nocturna.

Recuerde llevar un abrigo ligero si va a salir por la noche, ya que las temperaturas podrían ser más frescas.