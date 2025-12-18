Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Tiempo y clima

El clima en Salta para la mañana del jueves 18 de diciembre de 2025 se presentará con cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima registrada será de 3.4°C. Los vientos durante esta jornada alcanzarán velocidades de 8 km/h, permitiendo que la ciudad disfrute de una jornada sin mayores sobresaltos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Hacia la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 21.2°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, brindando un ambiente agradable para quienes deseen realizar actividades al aire libre. La velocidad del viento aumentará ligeramente, manteniéndose constante a lo largo del día con una media de 8 km/h. Por la noche, el clima seguirá predominantemente estable, sin precipitaciones previstas.

Recomendamos llevar ropa ligera pero abrigada para las primeras horas del día, debido a las bajas temperaturas iniciales.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025

El espectacular amanecer en Salta está programado para las 6:03 a.m., mientras que el atardecer será a las 6:40 p.m., ofreciendo un día con una duración total de luz solar aproximada de 12 horas.