Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Clima Hoy

En San Juan, el clima para este 18 de diciembre de 2025 se presenta con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, mientras que se espera una máxima de 20.4°C para el día. La humedad será consistente, alcanzando niveles del 61%Dado que no se esperan lluvias, el día será propicio para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde, San Juan experimentará cielos parcialmente despejados. Las temperaturas continuarán siendo agradables, con máximas que tocarán los 20.4°C. Los vientos, que alcanzarán hasta 17 km/h, no serán un factor significativo durante el día. Se recomienda precaución en las primeras horas de la noche, ya que es posible que las temperaturas desciendan ligeramente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:29 y se despedirá del cielo a las 18:37. La duración del día será una oportunidad para disfrutar de las diferentes actividades planificadas con luz natural en San Juan.