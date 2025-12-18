Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

jueves, 18 de diciembre de 2025, 06:04

En San Juan, el clima para este 18 de diciembre de 2025 se presenta con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, mientras que se espera una máxima de 20.4°C para el día. La humedad será consistente, alcanzando niveles del 61%Dado que no se esperan lluvias, el día será propicio para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde, San Juan experimentará cielos parcialmente despejados. Las temperaturas continuarán siendo agradables, con máximas que tocarán los 20.4°C. Los vientos, que alcanzarán hasta 17 km/h, no serán un factor significativo durante el día. Se recomienda precaución en las primeras horas de la noche, ya que es posible que las temperaturas desciendan ligeramente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:29 y se despedirá del cielo a las 18:37. La duración del día será una oportunidad para disfrutar de las diferentes actividades planificadas con luz natural en San Juan.