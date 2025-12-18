Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Clima actual

jueves, 18 de diciembre de 2025

Estado del tiempo por la mañana en Santa Fe

El día comienza en Santa Fe con un clima parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 7.9°C, mientras que la humedad se mantendrá en un nivel bajo. Los vientos alcanzarán una velocidad media de 9 km/h. Recuerda llevar una campera ligera si vas a salir temprano, ya que el aire matutino podría sentirse un poco fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, la temperatura máxima de 18.5°C creará un ambiente más templado. El cielo estará parcialmente cubierto, ofreciendo momentos de sol y sombra. Se espera que el viento sople a una velocidad de hasta 13 km/h, manteniendo una brisa suave y agradable. Aunque no se prevén precipitaciones, la probabilidad de lluvia es inexistente, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.