Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

jueves, 18 de diciembre de 2025, 06:04

En la mañana de este jueves, el clima en Santiago Del Estero se presentará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima cercana a los 9.5°C. Se prevé que el viento sople a una velocidad máxima de 18 km/h, manteniendo una jornada agradable y fresca. La humedad relativa será de aproximadamente 31%, proporcionándole un fresco inicio al día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Durante la tarde y noche, se espera que el cielo continúe con condiciones parcialmente nubosas. La temperatura máxima alcanzará los 22°C, haciendo que la sensación térmica sea confortable. Los vientos podrían alcanzar una velocidad de 26 km/h, lo que generará un clima agradable para cualquier tipo de actividad al aire libre. Recordamos tomar precauciones para evitar resfriados debido al cambio de temperaturas entre la mañana y la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025

El amanecer en Santiago Del Estero se espera a las 08:04, mientras que el sol se pondrá a las 18:29. Estas condiciones astronómicas permitirán disfrutar de aproximadamente 10 horas y 25 minutos de luz solar, perfecto para actividades al aire libre.

En resumen, la jornada se presenta con condiciones despejadas principalmente, con temperaturas agradables y vientos que contribuirán a una sensación refrescante durante todo el día.