Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Clima diario

En la mañana de este jueves, el clima en Santiago Del Estero se presentará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima cercana a los 9.5°C. Se prevé que el viento sople a una velocidad máxima de 18 km/h, manteniendo una jornada agradable y fresca. La humedad relativa será de aproximadamente 31%, proporcionándole un fresco inicio al día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Durante la tarde y noche, se espera que el cielo continúe con condiciones parcialmente nubosas. La temperatura máxima alcanzará los 22°C, haciendo que la sensación térmica sea confortable. Los vientos podrían alcanzar una velocidad de 26 km/h, lo que generará un clima agradable para cualquier tipo de actividad al aire libre. Recordamos tomar precauciones para evitar resfriados debido al cambio de temperaturas entre la mañana y la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025

El amanecer en Santiago Del Estero se espera a las 08:04, mientras que el sol se pondrá a las 18:29. Estas condiciones astronómicas permitirán disfrutar de aproximadamente 10 horas y 25 minutos de luz solar, perfecto para actividades al aire libre.



En resumen, la jornada se presenta con condiciones despejadas principalmente, con temperaturas agradables y vientos que contribuirán a una sensación refrescante durante todo el día.