Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Clima local

Pronóstico del tiempo en la mañana en Tierra Del Fuego

Hoy por la mañana, en Tierra Del Fuego, el clima presentará un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los -0.6°C y las máximas alrededor de 2.9°C. No se espera precipitación significativa durante la mañana, haciendo que el ambiente se mantenga relativamente seco. La humedad relativa del aire es de aproximadamente el 96%, lo cual hará que se sienta fresco. El viento soplará de manera moderada con ráfagas que podrían alcanzar hasta 11 km/h, brindando un fresco respiro matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde, el clima seguirá siendo parcialmente nublado. Las temperaturas no variarán significativamente y se mantendrán en torno a los 2.9°C. Los vientos se mantendrán moderados, proporcionándoles un alivio del ambiente húmedo. Al caer la noche, se mantendrán las condiciones meteorológicas previas, aunque con un aumento leve en la velocidad del viento. La visibilidad será óptima, permitiendo observar el cielo con claridad, lo que es ideal para observaciones astronómicas. No se espera lluvia, permitiendo disfrutar del día sin necesidad de paraguas.