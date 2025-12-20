Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 20 de diciembre de 2025, 06:01

En la mañana de este sábado en Catamarca, el clima se presenta con un ambiente parcialmente nuboso, con las temperaturas oscilando alrededor de los 6.4°C. La humedad relativa en el ambiente se mantendrá en torno al 37%, mientras la brisa sopla con una velocidad de aproximadamente 16 km/h. Para aquellos que planean salir temprano, se recomienda llevar un abrigo ligero, ya que las temperaturas son frescas al amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Con el avance del día, las condiciones seguirán siendo nubosas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 23.7°C, ofreciendo una tarde cómoda y relativamente cálida. Hacia la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, brindando un ambiente más fresco. Los vientos, aunque leves durante la mañana, podrán aumentar ligeramente en intensidad.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

También podría interesarte
Termina la ola de calor: a qué hora llegan las tormentas a la Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico

Termina la ola de calor: a qué hora llegan las tormentas a la Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico

Qué votó cada diputado de cara a la aprobación del Presupuesto 2026: quiénes dieron el visto bueno y quiénes estuvieron en contra

Qué votó cada diputado de cara a la aprobación del Presupuesto 2026: quiénes dieron el visto bueno y quiénes estuvieron en contra

Si planeas disfrutar del aire libre, podrías considerar llevar contigo un paraguas o una chaqueta, en caso de que la nubosidad ocasione una breve llovizna, aunque las probabilidades de precipitación son bastante bajas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025

En términos de observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:33. ¡Asegúrate de aprovechar al máximo las horas de luz del día!