Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Clima diario

En la mañana de este sábado en Catamarca, el clima se presenta con un ambiente parcialmente nuboso, con las temperaturas oscilando alrededor de los 6.4°C. La humedad relativa en el ambiente se mantendrá en torno al 37%, mientras la brisa sopla con una velocidad de aproximadamente 16 km/h. Para aquellos que planean salir temprano, se recomienda llevar un abrigo ligero, ya que las temperaturas son frescas al amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Con el avance del día, las condiciones seguirán siendo nubosas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 23.7°C, ofreciendo una tarde cómoda y relativamente cálida. Hacia la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, brindando un ambiente más fresco. Los vientos, aunque leves durante la mañana, podrán aumentar ligeramente en intensidad.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Si planeas disfrutar del aire libre, podrías considerar llevar contigo un paraguas o una chaqueta, en caso de que la nubosidad ocasione una breve llovizna, aunque las probabilidades de precipitación son bastante bajas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025

En términos de observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:33. ¡Asegúrate de aprovechar al máximo las horas de luz del día!