Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Pronóstico Diario

Hoy en Chubut, el clima se presenta con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7.3°C y los 14.7°C, ideales para realizar actividades al aire libre con precaución. Sin probabilidad de precipitaciones, la mañana será tranquila con niveles de humedad alrededor del 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde, la jornada seguirá con el cielo parcialmente cubierto, manteniendo las condiciones meteorológicas estables. Hacia la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, mientras la velocidad del viento se mantendrá alrededor de los 31 km/h, proporcionando una brisa fresca. No se esperan lluvias para el resto del día, haciendo de hoy un día propicio para disfrutar del aire libre en cualquier momento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025

El amanecer en Chubut está previsto para las 08:28, mientras que la puesta de sol será a las 17:51. Estos horarios dan la oportunidad de disfrutar de un bello amanecer y una espléndida puesta de sol, perfectos para los amantes de las observaciones astronómicas y para capturar fotografías impresionantes.