Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Pronóstico del clima para la mañana en Ciudad De Buenos Aires

El clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires estará marcado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, lo que hace necesario salir abrigados al comenzar el día. La humedad promedio se situará en un 62%, lo que podría generar una sensación térmica algo más fresca de lo esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 16°C, con un cielo que continuará mostrando nubosidades pero sin prever precipitaciones. Los vientos soplarán con una fuerza moderada a unos 22 km/h, lo que podría intensificarse en algunas rachas. Un ambiente perfecto para actividades al aire libre aunque con algo de abrigo. Al caer la noche, la temperatura descenderá nuevamente, y el viento seguirá constante, sugiriendo una noche fresca aunque agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025

Este 20 de diciembre, el sol hará su primera aparición a las 07:57 y se despedirá en el atardecer a las 17:50, acompañado por una luz impresionante en el horizonte. Estas horas de luz solar traerán consigo momentos óptimos para disfrutar de las actividades al aire libre y contemplar el cielo.