Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

sábado, 20 de diciembre de 2025, 06:01

Estado del clima en Córdoba para el día de hoy

Hoy en Córdoba, se anticipa un clima cálido y seco. Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que varían entre los 7.3°C y 21.9°C. No se prevén precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, el cielo se mantendrá con algunas nubes dispersas, aunque no se esperan lluvias. Los vientos provendrán del sur con una velocidad media máxima de 12 km/h, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable. La humedad alcanzará un máximo de 54%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025

La salida del sol está prevista para las 08:12, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:21. La luz solar dominará la mayor parte del día, ofreciendo buenos momentos para las actividades al aire libre.