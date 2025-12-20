Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Pronóstico climatico

Estado del clima en Córdoba para el día de hoy

Hoy en Córdoba, se anticipa un clima cálido y seco. Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que varían entre los 7.3°C y 21.9°C. No se prevén precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, el cielo se mantendrá con algunas nubes dispersas, aunque no se esperan lluvias. Los vientos provendrán del sur con una velocidad media máxima de 12 km/h, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable. La humedad alcanzará un máximo de 54%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025

La salida del sol está prevista para las 08:12, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:21. La luz solar dominará la mayor parte del día, ofreciendo buenos momentos para las actividades al aire libre.