Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Clima en Corrientes

Pronóstico del tiempo para hoy en Corrientes

Hoy en Corrientes, el clima se presentará con algunas nubes en el cielo y temperaturas confortables. La temperatura mínima se registrará en 8.2°C durante la mañana. La humedad será elevada, alcanzando un 94%. Los vientos serán suaves, con una velocidad media de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, el tiempo permanecerá parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán un poco, con un máximo de 18.8°C. Se espera que los vientos alcancen una velocidad máxima de 19 km/h, aunque las rachas pueden ser más intensas. La noche se mantendrá con temperaturas agradables y condiciones climáticas estables.