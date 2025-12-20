Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Clima en Corrientes

sábado, 20 de diciembre de 2025, 06:01

Pronóstico del tiempo para hoy en Corrientes

Hoy en Corrientes, el clima se presentará con algunas nubes en el cielo y temperaturas confortables. La temperatura mínima se registrará en 8.2°C durante la mañana. La humedad será elevada, alcanzando un 94%. Los vientos serán suaves, con una velocidad media de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, el tiempo permanecerá parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán un poco, con un máximo de 18.8°C. Se espera que los vientos alcancen una velocidad máxima de 19 km/h, aunque las rachas pueden ser más intensas. La noche se mantendrá con temperaturas agradables y condiciones climáticas estables.