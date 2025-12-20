Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Previsión Meteorológica

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 20 de diciembre de 2025, 06:01

En la clima de Entre Ríos para la mañana de este sábado, encontramos un cielo despejado con algunas nubes dispersas. Las temperaturas, previsiblemente, oscilarán entre 7.8°C y 17.2°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Durante la tarde y la noche, se mantendrá un clima agradable, con nubes parciales que pueden aparecer esporádicamente. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 17.2°C. El viento estará presente, alcanzando hasta 13 km/h. La humedad alcanzará un pico de 82%, centrándose principalmente durante la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025

Este sábado, el sol tiene su salida prevista a las 07:58 y se pondrá a las 18:05.