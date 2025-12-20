Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Previsión Meteorológica

En la clima de Entre Ríos para la mañana de este sábado, encontramos un cielo despejado con algunas nubes dispersas. Las temperaturas, previsiblemente, oscilarán entre 7.8°C y 17.2°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Durante la tarde y la noche, se mantendrá un clima agradable, con nubes parciales que pueden aparecer esporádicamente. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 17.2°C. El viento estará presente, alcanzando hasta 13 km/h. La humedad alcanzará un pico de 82%, centrándose principalmente durante la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025

Este sábado, el sol tiene su salida prevista a las 07:58 y se pondrá a las 18:05.