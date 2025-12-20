Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Tiempo y clima

Condiciones climáticas para la mañana

En la mañana de este sábado 20 de diciembre, Formosa espera un estado del clima despejado, con temperaturas mínimas que rondarán los 7.9°C. La humedad estará alrededor del 96%, lo que podría generar algunas sensaciones de frescura. Los vientos a esta hora tendrán una velocidad media de 9 km/h, sin ráfagas significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A lo largo de la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán con cielos mayormente soleados. Las temperaturas llegarán a un máximo de 20.5°C, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre. Para la noche, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a bajar gradualmente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025

El amanecer está programado para las 07:37 y el atardecer ocurrirá alrededor de las 18:08. Aproveche las horas de sol para realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo estará mayormente a su favor.