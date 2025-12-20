Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Tiempo en Jujuy

En Jujuy, se anticipa un día de clima mayormente nuboso con intervalos de sol. Durante la mañana, se espera que las temperaturas alcancen los 4.2°C, mientras que el viento soplará a una velocidad moderada de hasta 6 km/h. La humedad relativa del aire será del 85%, lo que podría generar una sensación térmica algo más húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Ya en la tarde y prolongándose hacia la noche, las condiciones climáticas presenciarán un ligero aumento de la temperatura, llegando a un máximo de 18.4°C. No se esperan lluvias significativas, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre. El viento se mantendrá constante, aunque con rachas ocasionales que podrían alcanzar los 13 km/h. Se pronostica que la nubosidad disminuirá levemente, otorgando una tarde más despejada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025

El fenómeno solar es también un factor clave para aquellos interesados en actividades astronómicas. Este sábado 20 de diciembre de 2025, el amanecer en Jujuy se produjo a las 08:01, mientras que el atardecer está previsto para las 18:41. Esta duración del día ofrecerá suficiente luz solar para la realización de actividades al aire libre.