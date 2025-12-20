Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

sábado, 20 de diciembre de 2025, 06:02

Hoy en La Pampa, el día inicia con condiciones climáticas favorables para quienes disfrutan del clima fresco. La mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas agradables, con una mínima de 7.1°C. No se anticipa precipitaciones, lo que hará del comienzo del día un buen momento para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, ofreciendo una jornada bastante apacible para las actividades vespertinas. Los vientos se mantendrán a velocidad moderada, con posibilidades de alcanzar hasta 29 km/h, pero sin ser un gran inconveniente. Por la noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares, lo que garantiza una agradable noche pampeana.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025. Para los interesados en las observaciones astronómicas, cabe destacar que el amanecer se producirá a las 08:25, mientras que la puesta del sol será a las 18:08. El crepúsculo vespertino brindará una oportunidad excelente para disfrutar de las últimas horas del día al aire libre.