Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Clima hoy

Hoy en La Pampa, el día inicia con condiciones climáticas favorables para quienes disfrutan del clima fresco. La mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas agradables, con una mínima de 7.1°C. No se anticipa precipitaciones, lo que hará del comienzo del día un buen momento para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, ofreciendo una jornada bastante apacible para las actividades vespertinas. Los vientos se mantendrán a velocidad moderada, con posibilidades de alcanzar hasta 29 km/h, pero sin ser un gran inconveniente. Por la noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares, lo que garantiza una agradable noche pampeana.

Observaciones astronómicas



A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025. Para los interesados en las observaciones astronómicas, cabe destacar que el amanecer se producirá a las 08:25, mientras que la puesta del sol será a las 18:08. El crepúsculo vespertino brindará una oportunidad excelente para disfrutar de las últimas horas del día al aire libre.