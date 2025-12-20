Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Clima Hoy

Pronóstico del tiempo en La Rioja para hoy

Hoy en La Rioja, se espera un inicio del día con cielos parcialmente cubiertos y temperaturas frescas, alcanzando una mínima de 6°C. La mañana traerá una mezcla de nubes y claros, siendo el clima ideal para actividades al aire libre. Clima adecuado para un paseo matutino aprovechando la **fresca** brisa que sopla a una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Ya en la tarde y noche, las temperaturas subirán gradualmente hasta alcanzar un máximo de **21°C**. Sin embargo, el cielo permanecerá parcialmente cubierto, lo que mantendrá la sensación térmica agradable. No se espera **precipitación**, lo que asegura una noche tranquila para quienes busquen disfrutar al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025

El *amanecer* está previsto para las 08:18 horas, mientras que el *ocaso* será a las 18:35. Estos tiempos brindan un día bien iluminado para disfrutar de actividades externas.