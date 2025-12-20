Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Clima Hoy

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 20 de diciembre de 2025, 06:02

Pronóstico del tiempo en La Rioja para hoy

Hoy en La Rioja, se espera un inicio del día con cielos parcialmente cubiertos y temperaturas frescas, alcanzando una mínima de 6°C. La mañana traerá una mezcla de nubes y claros, siendo el clima ideal para actividades al aire libre. Clima adecuado para un paseo matutino aprovechando la **fresca** brisa que sopla a una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Ya en la tarde y noche, las temperaturas subirán gradualmente hasta alcanzar un máximo de **21°C**. Sin embargo, el cielo permanecerá parcialmente cubierto, lo que mantendrá la sensación térmica agradable. No se espera **precipitación**, lo que asegura una noche tranquila para quienes busquen disfrutar al aire libre.

También podría interesarte
Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025

El *amanecer* está previsto para las 08:18 horas, mientras que el *ocaso* será a las 18:35. Estos tiempos brindan un día bien iluminado para disfrutar de actividades externas.