Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Clima diario

Hoy en Mendoza, el clima comenzará con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6.6°C y una máxima de 17.5°C. Se prevé que los vientos soplarán desde el suroeste durante la mañana con una velocidad media de unos 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, habrá un aumento gradual de las nubes, pero las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 17.5°C. Al caer la noche, las condiciones permanecerán de manera similar, con un viento que podría avivar un poco la sensación de frescura en el ambiente. Las condiciones generales del día indican una tasa de humedad máxima de 37%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025

Este sábado, el sol en Mendoza hace su aparición a las 08:34 y se ocultará a las 18:35. Durante este periodo, aprovechar la luz natural para actividades al aire libre sería recomendable. Sin embargo, en la noche, pueden descender considerablemente las temperaturas.