Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Clima Diario

Este sábado, los habitantes de Misiones se enfrentan a un clima con cielos parcialmente nubosos durante toda la jornada. La temperatura mínima estimada será de 6.8°C y podría llegar hasta una máxima de 18.2°C. La humedad del día alcanzará porcentajes altos, rondando el 97% en su punto máximo, lo que podría traer una sensación térmica más elevada por la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde y hacia la noche, el clima se mantendrá estable con cielos parcialmente cubiertos. Los vientos soplarán a una velocidad moderada, alcanzando un máximo de 8 km/h, lo que podría proporcionar un respiro fresco en ciertas áreas. No se esperan precipitaciones significativas, permitiendo así actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el amanecer está programado para las 06:56 y el ocaso ocurrirá a las 17:16, dando lugar a menos horas de luz diurna en Misiones.