Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Clima en Neuquén

Pronóstico del tiempo en la mañana

Durante la mañana en Neuquén, el clima se presentará mayormente despejado con ligeras nubes. La temperatura mínima será de 4.9°C, ofreciendo un ambiente frío al inicio del día. Se espera que la máxima llegue a 17°C durante algunos momentos de la mañana. Es ideal tener un abrigo a mano al salir, ya que la humedad podría alcanzar el 75%, incrementando la sensación de frialdad. El viento soplará con velocidad moderada de hasta 8 km/h, lo que evitará que la temperatura suba con rapidez.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para el resto del día, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, lo que permitirá que la temperatura alcance hasta 17°C como máximo. Este patrón persistirá hacia la noche, aunque las nubes podrían agruparse más. La humedad descenderá ligeramente, situándose entre el 35% y el 75%, mientras que las velocidades del viento fluctuarán alrededor de 8 km/h. A pesar del clima mayormente estable, se recomienda permanecer atento a cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

Recomendaciones para el día de hoy

Se sugiere a los habitantes de Neuquén llevar ropa de abrigo al salir de casa. Aunque la lluvia no es probable, mantener un paraguas a mano puede ser útil ante vientos racheados. Consejos adicionales incluyen planificar las actividades al aire libre durante las horas de mayor sol, generalmente entre las 10 a.m. y 4 p.m., para aprovechar el calor del día.