Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Clima hoy

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 20 de diciembre de 2025, 06:02

En la mañana de hoy en Río Negro, el clima se presenta parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6.8°C y los 17.1°C, proporcionando un ambiente fresco. Se espera una velocidad máxima de viento de 43 km/h, por lo que se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y la noche, el clima continuará con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 17.1°C, mientras que la humedad será considerable, alcanzando hasta el 82%. El viento se mantendrá con ráfagas que podrían llegar a los 27 km/h, lo que podría hacer sentir el ambiente un poco más fresco.