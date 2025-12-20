Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Clima hoy

En la mañana de hoy en Río Negro, el clima se presenta parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6.8°C y los 17.1°C, proporcionando un ambiente fresco. Se espera una velocidad máxima de viento de 43 km/h, por lo que se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y la noche, el clima continuará con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 17.1°C, mientras que la humedad será considerable, alcanzando hasta el 82%. El viento se mantendrá con ráfagas que podrían llegar a los 27 km/h, lo que podría hacer sentir el ambiente un poco más fresco.