Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Clima en Salta

Hoy en Salta, el clima será predominantemente parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 3.4°C durante la mañana. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad alcanzará un nivel significativo del 91%. Los vientos se intensificarán a lo largo del día, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo de cielo parcialmente nuboso, y las temperaturas máximas llegarán a 21.2°C. No se esperan lluvias, y la brisa se mantendrá con similar intensidad.

Observación astronómica: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025

El sol hizo su aparición a las 08:03 y se despedirá del horizonte a las 18:40. Estos eventos astronómicos son ideales para aquellos que disfrutan de las observaciones astronómicas en Salta.