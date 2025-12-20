Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Clima en San Juan

Hoy la clima en San Juan presenta condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Con una temperatura mínima de 9.2°C, se espera que las condiciones sean favorables para actividades al aire libre. La humedad rondará niveles cómodos, y los vientos soplarán de forma moderada, alcanzando velocidades máximas de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, se espera que las temperaturas asciendan hasta un máximo de 20.4°C. El cielo se mantendrá parcialmente cubierto, aunque sin anuncios de precipitaciones. Los vientos podrán incrementar su velocidad, con ráfagas que podrían alcanzar los 17 km/h, generando así un ambiente fresco en la noche. La humedad seguirá estando en un rango confortable, facilitando el desarrollo de eventos al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Recomendamos llevar un abrigo liviano para la tarde, ya que las temperaturas pueden bajar ligeramente después del anochecer. Además, dado que los vientos pueden aumentar, es aconsejable asegurarse de que los objetos livianos estén bien sujetos en los espacios exteriores. No se esperan lluvias, por lo que no será necesario transportar paraguas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025

El amanecer en San Juan será a las 08:29, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:37. Esto proporciona un total de 10 horas y 8 minutos de luz solar para disfrutar de las múltiples actividades que ofrece la región.