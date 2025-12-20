Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Previsión diaria

El clima en San Luis iniciará la mañana con temperaturas frescas, alcanzando mínimos de 7.5°C. Durante las primeras horas del día, el cielo se presentará parcialmente nuboso, haciendo de esta una mañana ideal para disfrutar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, se espera que los termómetros marquen máximas de alrededor de 17.7°C, manteniéndose el mismo estado de nubosidad parcial. Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, haciendo la jornada agradable e ideal para actividades al aire libre. Los vientos se mantendrán a una velocidad promedio de entre 5 y 12 km/h, provenientes del norte, sin mayores intensidades que preocupar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025

El sol tendrá su salida a las 08:25 y se pondrá a las 17:41, permitiendo disfrutar de una jornada completa de luz disponible para diversas actividades. La fase lunar observa una luna en creciente, ideal para quienes planifican actividades nocturnas bajo la luna.