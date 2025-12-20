Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

El clima hoy

En la mañana de este sábado 20 de diciembre de 2025, el clima en Santa Cruz presentará cielos parcialmente nubosos, con una temperatura mínima de 3.4°C. Se experimentará una humedad relativa cercana al 80%, lo que puede ser bastante notable. El viento soplará a una velocidad moderada de hasta 25 km/h, proporcionando una sensación de frescura a lo largo de las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y la noche, la temperatura alcanzará un máximo de 7.3°C. Aunque el cielo permanecerá parcialmente cubierto, no se espera precipitación alguna, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula. Sin embargo, los vientos seguirán presentes, pudiendo alcanzar ráfagas de hasta 49 km/h. Se recomienda a los residentes y visitantes tener en cuenta estas condiciones al planear actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025

Este sábado, el sol hará su aparición en el horizonte a las 09:40 y se despedirá a las 17:34. Estas condiciones permitieron disfrutar de un día relativamente largo a pesar de la nubosidad. Por otro lado, la luna saldrá a las 16:26 y se ocultará a las 09:33 del día siguiente, proporcionando un entorno nocturno que igualmente permitirá disfrutar si las condiciones meteorológicas lo permiten.