Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 20 de diciembre de 2025, 06:03

Este sábado 20 de diciembre de 2025, el clima en Santa Fe amanecerá con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas. En horas de la mañana, el termómetro marcará mínimas cercanas a los 7.9°C, mientras que la máxima se espera que alcance aproximadamente los 18.5°C. La humedad durante el día rondará el 85%, lo que podría generar una sensación térmica variada. La calma podría verse alterada por ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 21 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, pero se recomienda estar atento ante cualquier cambio sorpresa en el tiempo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, el clima mantendrá su tónica, con cielos parciales y algunas nubes dispersas. Las temperaturas permanecerán estables, sin superar los 18°C mientras que la humedad se mantendrá alta, en torno al 85%. Aunque no se espera lluvia, el viento soplará desde el sector sudoeste a una velocidad media de 21 km/h, lo que podría traer algo de sensación de frescura. La puesta del sol este sábado está prevista para las 18:06, marcando el inicio de una noche que continuará con condiciones similares.