Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Clima diario

Este sábado 20 de diciembre de 2025, el clima en Santa Fe amanecerá con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas. En horas de la mañana, el termómetro marcará mínimas cercanas a los 7.9°C, mientras que la máxima se espera que alcance aproximadamente los 18.5°C. La humedad durante el día rondará el 85%, lo que podría generar una sensación térmica variada. La calma podría verse alterada por ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 21 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, pero se recomienda estar atento ante cualquier cambio sorpresa en el tiempo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, el clima mantendrá su tónica, con cielos parciales y algunas nubes dispersas. Las temperaturas permanecerán estables, sin superar los 18°C mientras que la humedad se mantendrá alta, en torno al 85%. Aunque no se espera lluvia, el viento soplará desde el sector sudoeste a una velocidad media de 21 km/h, lo que podría traer algo de sensación de frescura. La puesta del sol este sábado está prevista para las 18:06, marcando el inicio de una noche que continuará con condiciones similares.