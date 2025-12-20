Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Tiempo Santiago

Condiciones de la mañana

Este sábado 20 de diciembre de 2025, en Santiago Del Estero, comenzaremos el día con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se mantendrán alrededor de los 9.5°C, creando un ambiente fresco durante las primeras horas. La humedad relativa será notable, alcanzando alrededor del 63%, mientras que la velocidad del viento alcanzará unos 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde y noche, se anticipa un aumento en las temperaturas, llegando a un máximo de 22°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, pero se mantendrá seco a lo largo del día, ya que no se prevén precipitaciones. Los vientos serán moderados, manteniéndose a una velocidad de alrededor de 26 km/h, pudiendo alcanzar rachas más fuertes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de diciembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer en Santiago Del Estero será a las 06:04, mientras que el sol se pondrá a las 18:29.