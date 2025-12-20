Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Clima de hoy

Hoy en Tierra Del Fuego, la jornada comienza con un clima frío, presentando temperaturas mínimas de -0.6°C y un cielo parcialmente nuboso. La humedad relativa máxima alcanzará el 99%, lo cual podría intensificar la sensación de frío. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 17 km/h, lo que aportará un aire fresco a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde, se pronostica que la temperatura máxima alcance los 2.9°C. Esperamos algunas nubes pero no se prevé lluvia. La velocidad del viento disminuirá ligeramente en la tarde, alcanzando los 9 km/h, ofreciendo una tarde más estable en términos meteorológicos. El cielo permanecerá parcialmente nublado, permitiendo intervalos de sol durante la jornada vespertina.