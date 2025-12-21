Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Clima hoy

Esta mañana en Buenos Aires, la jornada se presenta con un tiempo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que descienden hasta los 5.6°C. Para conocer más sobre el clima actual, se espera que la máxima alcance los 15.7°C mientras se desarrollan vientos con promedio de 21 km/h, haciendo que la sensación térmica sea fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, el clima continuará con condiciones de nubes parciales donde el máximo de viento podría elevarse a 13 km/h. El cielo permanecerá mayormente libre de precipitaciones lo que da tranquilidad a los residentes y visitantes de la capital.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de diciembre de 2025

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el amanecer civil está programado para las 08:05, mientras que el atardecer civil se producirá a las 17:52.