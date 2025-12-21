Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Previsión Meteorológica

En la mañana de este domingo en Catamarca, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos y sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, con una sensación térmica que podría descender un poco más temprano en el día. Los vientos se mantendrán a una velocidad moderada, alcanzando hasta 33 km/h, proporcionando una brisa fresca que mejorará la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, el clima seguirá mostrando cielos parcialmente nubosos sin expectativas de lluvia. Las temperaturas aumentarán hasta un máximo de 23.7°C, lo que asegura una tarde cálida y agradable. La humedad disminuirá notablemente, con valores que oscilarán entre el 37% y el 65%, haciendo el aire más seco en comparación con las primeras horas del día.

Observaciones astronómicas: a qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de diciembre de 2025

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:33, brindando una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre.