Pronóstico del tiempo para Chaco hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Estado del tiempo

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 21 de diciembre de 2025, 06:01

Hoy en Chaco, el clima nos tiene preparado una jornada bajo un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se prevén temperaturas mínimas alrededor de los 8.6°C, una humedad en torno al 42% y vientos que podrían alcanzar una velocidad de hasta 9 km/h. Se recomienda tener un abrigo ligero si sale temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chaco

Por la tarde y noche, las temperaturas máximas llegarán a los 19.3°C. Se espera que los vientos mantengan una velocidad de hasta 19 km/h, mientras que la humedad podría subir ligeramente. A pesar de las nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ofreciendo un clima apto para actividades al aire libre en la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su salida a las 07:42 y se pondrá a las 18:08 en Chaco. Sin embargo, no habrá presencia significativa de fenómenos astronómicos que afecten el día.