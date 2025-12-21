Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Informe del clima

En Chubut, el clima de la mañana será predominantemente nuboso, con temperaturas bajas alrededor de 7.3°C. Sin precipitaciones previstas, la humedad será elevada alcanzando el 79%. Los vientos soplarán con una velocidad media de 19 km/h, brindando una sensación fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Por la tarde, el cielo permanecerá parcialmente cubierto, lo que permitirá que las temperaturas alcanzadas sean de unos 14.7°C como máximo. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que favorece actividades al aire libre. Sin embargo, los vientos alcanzarán velocidades mayores a 31 km/h. Durante la noche, las condiciones se mantendrán similares, con vientos fuertes y cielo parcialmente cubierto. En general, se espera que el día termine sin cambios drásticos en las condiciones meteorológicas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de diciembre de 2025

El sol saldrá a las 8:49 y se pondrá a las 17:51, ofreciendo un total de alrededor de nueve horas de luz pública. Este evento astronómico marca las horas ideales para realizar actividades al aire libre mientras se disfruta del verano en la región.