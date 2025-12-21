Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Clima Diario

Para este domingo 21 de diciembre de 2025, el pronóstico del tiempo en Ciudad De Buenos Aires nos indica un clima parcialmente nuboso por la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, por lo que se recomienda salir bien abrigado. La humedad se mantendrá en un nivel alto, alcanzando el 62%. Los vientos soplarán del noreste a una velocidad promedio de 8 km/h, lo que generará una sensación térmica más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde y noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 16°C durante la tarde, manteniéndose agradable gracias a la ausencia de lluvias. Los vientos continuarán con una velocidad constante de hasta 8 km/h, sin variaciones importantes en su dirección. La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que invita a disfrutar al aire libre sin preocupaciones climáticas.

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer está pronosticado a las 07:28 AM, mientras que la puesta de sol será a las 05:50 PM, dejando un margen para disfrutar de un día completo de actividades.