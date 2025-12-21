Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Estado Climático

Clima en Córdoba hoy: Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con una sensación térmica que variará desde los 7.3°C en sus mínimas hasta los 21.9°C como máxima. Los vientos estarán presentes con una velocidad promedio de 19 km/h, así que es recomendable llevar un abrigo ligero si planeas salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, el clima seguirá similar. Se mantendrán cielos parcialmente nubosos y la humedad podría alcanzar hasta el 54%. El viento podría aumentar ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 23 km/h en algunos momentos. Es un buen día para actividades al aire libre siempre y cuando no olvides de llevar abrigo y estar preparado para eventuales cambios de temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de diciembre de 2025

Según el servicio meteorológico, el sol salió a las 08:12 de la mañana y se espera que se ponga alrededor de las 18:21. Aprovecha el día al máximo y planea tus actividades considerando estas observaciones astronómicas.