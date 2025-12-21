Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Condiciones de hoy

Hoy en Corrientes, el clima se presentará con un ambiente parcialmente nuboso por la mañana. Las temperaturas estarán frescas, comenzando desde un mínimo de 8.2°C hasta alcanzar un máximo de 18.8°C hacia el mediodía. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 12 km/h, ofreciendo una sensación de frescura en el aire.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán en una tendencia similar. El cielo se mantendrá parcialmente cubierto, pero sin pronóstico de lluvias, por lo que será ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas seguirán siendo agradables, oscilando entre los 8.2°C en la noche y apenas 18.8°C en el pico máximo del día. La humedad estará en un rango cómodo, favoreciendo el desarrollo de las actividades diarias sin mayores contratiempos.

Observaciones astronómicas

El sol se levantará a las 07:42 y se pondrá a las 18:08 este domingo 21 de diciembre de 2025, proporcionando un total de poco más de diez horas de luz. Estos datos son esenciales para planificar cualquier actividad dependiente de la luz solar a lo largo del día.