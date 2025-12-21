Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

domingo, 21 de diciembre de 2025, 06:01

Hoy en Entre Ríos, el clima se presenta con una mañana parcialmente nubosa. Las temperaturas mínimas registradas alcanzarán los 7.8°C, mientras que las máximas llegarán a un promedio de 17.2°C. La humedad estará en un nivel alto, alcanzando hasta un 82%. Por otro lado, los vientos se sentirán con una velocidad máxima de 15 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Durante la tarde y noche, se prevé que el tiempo continúe siendo parcialmente nuboso, sin indicios de lluvias. Las temperaturas seguirán marcando un mínimo de 7.8°C, con el mercurio subiendo hasta los 17.2°C. Los vientos se mantendrán constantes, promediando 15 km/h, ofreciendo una brisa fresca y agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en el horizonte a las 07:58 y nos despedirá a las 18:05. Este panorama asegura un día con una buena cantidad de luz solar, ideal para aquellas actividades al aire libre planificadas.