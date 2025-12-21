Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

El tiempo hoy

Hoy en Entre Ríos, el clima se presenta con una mañana parcialmente nubosa. Las temperaturas mínimas registradas alcanzarán los 7.8°C, mientras que las máximas llegarán a un promedio de 17.2°C. La humedad estará en un nivel alto, alcanzando hasta un 82%. Por otro lado, los vientos se sentirán con una velocidad máxima de 15 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Durante la tarde y noche, se prevé que el tiempo continúe siendo parcialmente nuboso, sin indicios de lluvias. Las temperaturas seguirán marcando un mínimo de 7.8°C, con el mercurio subiendo hasta los 17.2°C. Los vientos se mantendrán constantes, promediando 15 km/h, ofreciendo una brisa fresca y agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en el horizonte a las 07:58 y nos despedirá a las 18:05. Este panorama asegura un día con una buena cantidad de luz solar, ideal para aquellas actividades al aire libre planificadas.